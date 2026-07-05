Prima di affondare il colpo per un difensore, come spiega La Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole  chiudere l'operazione legata all'esterno Anan Khalaili. Con l'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise è già stata raggiunta un'intesa di massima per un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione. Restano da definire gli ultimi dettagli con il club belga.

L'Inter punta a chiudere l'affare con un investimento complessivo vicino ai 25 milioni di euro, mentre l'Union continua a chiedere circa 30 milioni, anche per la percentuale da riconoscere al Maccabi Haifa sulla futura cessione. La sensazione, però, è che un accordo possa essere trovato nei prossimi giorni.

Ndicka resta sullo sfondo

Parallelamente, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare anche altri profili per la difesa. Tra questi figura Evan Ndicka della Roma, già oggetto di un sondaggio esplorativo e considerato una valida alternativa qualora la trattativa per Chalobah dovesse complicarsi.

L'obiettivo dell'Inter resta quello di consegnare a Cristian Chivu almeno un altro rinforzo prima dell'inizio del ritiro estivo, con Khalaili in pole e Chalobah che continua ad aspettare una mossa concreta da parte del club nerazzurro.

Sezione: Focus / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 08:15
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture