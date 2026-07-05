Durante l'allenamento a porte chiuse di oggi, due giorni dopo la faticosa vittoria dell'Argentina contro Capo Verde, Lionel Scaloni, ct dei campioni del mondo, comincerà a plasmare la formazione che intende opporre all'Egitto con l'obiettivo di conquistare i quarti di finale del Mondiale. Un undici che potrebbe prevedere delle correzioni rispetto a quello visto l'altro ieri, quando l'Albiceleste è riuscita a venire a capo di una partita complessa solo ai supplementari grazie a un autogol di Diney al minuto 111'.

Lautaro o Julian con Messi? Si entra in una 'nuova fase'

A due giorni dalla sfida, i punti di domanda ricorrenti sono due: chi giocherà come terzino sinistro e chi sarà il partner di Lionel Messi in attacco. Quanto al primo punto, Nicolás Tagliafico potrebbe vincere il ballottaggio con Facundo Medina, uscito con i crampi dall'ultima sfida. L'altro dubbio, neanche a dirlo, riguarda il reparto offensivo con il solito dubbio tra Lautaro Martínez e Julian Alvarez. Secondo Tyc Sports, una decisione definitiva non è ancora stata presa, ma rispetto alle altre vigilie sembra che il Toro abbia perso un po' di terreno rispetto al compagno di squadra a causa della prestazione deludente messa in scena contro i capoverdiani. Non che la Araña abbia fatto meglio quando gli è subentrato, ma la lotta per la titolarità "è entrata in una nuova fase", stando ai colleghi argentini.