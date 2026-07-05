L'Inter continua a lavorare anche sul fronte delle uscite. Secondo quanto riportato dalla stampa greca, Christos Alexiou, capitano della Primavera nerazzurra, è pronto a trasferirsi all'AEK Atene.
Visite mediche e firma in giornata
Il difensore greco sosterrà nella giornata di oggi le visite mediche prima di firmare il contratto con il club ateniese, aprendo così una nuova fase della propria carriera dopo il percorso di crescita nel settore giovanile interista.
La formula dell'operazione
L'accordo tra i due club prevede il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. L'AEK potrà acquistare il cartellino del classe 2005 per 3 milioni di euro, mentre l'Inter si è riservata un diritto di controriscatto, mantenendo così la possibilità di riportare il giocatore a Milano in futuro qualora ne confermasse la crescita.
L'operazione rientra nella strategia nerazzurra di valorizzare i giovani talenti attraverso esperienze in prima squadra, senza perdere il controllo sui profili ritenuti più promettenti.
Autore: Ludovica Ferrante
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