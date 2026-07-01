Oltre agli orari delle prime 5 giornate del campionato Primavera 1 2026/27, è stato pubblicato anche il tabellone della Coppa Italia Primavera. L'Inter entrerà in gioco solamente agli ottavi di finale, il 20 gennaio 2027. Dallo stesso lato del tabellone ai 32esimi ci sono Milan-Catanzaro e Como-Pescara, le vincenti su sfideranno ai 16esimi il 2 dicembre e la vincitrice sarà appunto la sfidante dell'Inter agli ottavi.

Sezione: Giovanili / Data: Mer 01 luglio 2026 alle 17:29
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.