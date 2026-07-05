Purtroppo per lui, nonostante sia diventato il miglior marcatore croato nella storia dei Mondiali raggiungendo quota sette reti, Ivan Perisic ha dovuto salutare la competizione in corso oltreoceano. L'esterno, classe '89, ha provato a trascinare i suoi al turno successivo contro il Portogallo ma per una questione di dettagli e tanta sfortuna non ce l'ha fatta e adesso può concentrarsi solo sul riposo e sulla ricarica delle batterie per la prossima stagione. Negli ultimi giorni, Ivan il Terribile si è candidato tra le righe per un ritorno all'Inter, che lo scorso gennaio sembrava fattibile prima di concludersi in un nulla di fatto. In questo momento la dirigenza nerazzurra per il ruolo di esterno è concentrata su Anan Khalaili, ma Perisic continua a sperare in un ritorno a Milano dove sa di poter essere ancora protagonista nonostante i 37 anni.
Una convinzione che viene condivisa dalla maggioranza dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio in cui veniva chiesto un parere se possibile ritorno del croato all'Inter. In linea di massima c'è equilibrio tra pareri positivi e negativi anche se a prevalere di qualche punto percentuale è la fetta di tifosi favorevole a rivederlo con la maglia nerazzurra addosso. Ipotesi difficile ma non del tutto impossibile. A seguire l'esito del sondaggio:
Vorreste il ritorno di Perisic all'Inter?
Sì, sarebbe un valore aggiunto 55.38%
No, il meglio lo ha già dato 44.62%
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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