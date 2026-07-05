Nonostante l'espulsione rimediata al 64esimo minuto del match tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, Folarin Balogun, attaccante della squadra di Mauricio Pochettino, sarà disponibile per la sfida contro il Belgio, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì, al Lumen Field di Seattle. Lo ha deciso il Comitato Disciplinare della FIFA con questa motivazione: "Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Disciplinare della FIFA, l'applicazione della squalifica automatica di una partita inflitta al giocatore statunitense Folarin Balogun è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno".