Nonostante l'espulsione rimediata al 64esimo minuto del match tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina, valido per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, Folarin Balogun, attaccante della squadra di Mauricio Pochettino, sarà disponibile per la sfida contro il Belgio, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì, al Lumen Field di Seattle. Lo ha deciso il Comitato Disciplinare della FIFA con questa motivazione: "Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento Disciplinare della FIFA, l'applicazione della squalifica automatica di una partita inflitta al giocatore statunitense Folarin Balogun è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 20:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.