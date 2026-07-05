Intercettato dall'emittente neerandese ESPN, Stefan de Vrij spiega quali sono stati i motivi che lo hanno portato ad accettare l'offerta del Panathinaikos, salutando così l'Inter dopo otto stagioni: "Il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo, l'anno scorso non ho giocato molto all'Inter. Poi ho scoperto questo bellissimo club storico che non vince trofei da molto tempo. Stanno lavorando a un progetto molto valido e hanno imboccato la strada giusta con un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo allenatore giovane e moderno. La cosa mi ha attratto. E poi ero in vacanza ad Atene, un posto fantastico. Se quella vacanza ha avuto un ruolo? Sì, diciamo che è stata una coincidenza".
De Vrij e l'assenza ai Mondiali: "Dura non esserci"
Prima di trasferirsi in Italia, De Vrij si affermò a Rotterdam, dove disputò 154 partite con il Feyenoord. Un suo ritorno al De Kuip fu mai preso in considerazione? "No, non ho sentito nulla al riguardo", ha affermato chiaramente De Vrij. Che poi è tornato sulla mancata convocazione per i Mondiali a causa di un infortunio. "È stato difficile, mi sarebbe piaciuto molto esserci. Purtroppo, a causa di un piccolo infortunio, non è stato possibile. Ma sono ancora a disposizione della Nazionale". Ieri il Panathinaikos ha battuto per 3-1 l'Ajax in amichevole: De Vrij è rimasto in panchina.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 18:45 Zola: "Giovani, in Italia dobbiamo migliorare un aspetto. Palestra..."
- 18:30 Dumfries al Real, il messaggio di Thuram: "Buona fortuna, fratello"
- 18:16 Larissa Iapichino da record nel salto in lungo, i complimenti dell'Inter
- 18:01 Bergkamp flop all'Inter, Delvecchio: "Soffriva se San Siro rumoreggiava"
- 17:47 Martorelli: "Palestra al Chelsea conferma che il Dio Denaro vince sempre"
- 17:32 Zanetti: "Messi è l'essenza del calcio, orgoglioso sia argentino"
- 17:18 Onana, il Trabzonspor ti fa ricco: è tra i dieci portieri più pagati al mondo
- 17:03 Tevez: "Conte CT azzurro tutta la vita. L'Argentina? Siamo solo Messi"
- 16:49 Khalaili all'Inter, il capolavoro è (anche) del proprietario del Maccabi Haifa
- 16:34 Dumfries al Real Madrid, anche il PSV si complimenta: "Fieri di te"
- 16:20 Sucic gioia per Croazia e Inter. Che è pronta a resistere alle sirene
- 16:07 Euro U19, l'Italia sfida l'Ucraina: due interisti dal primo minuto
- 15:50 Khalaili-Inter, indizio dal Saint-Gilloise: fuori dall'amichevole con l'FCSB
- 15:40 Germania, tutto pronto per Jurgen Klopp: sarà lui il nuovo CT
- 15:25 De Vrij: "Sì al Panathinaikos perché volevo tornare a essere importante"
- 15:10 Difesa, Chalobah sempre in pole. Ma nei radar c'è anche Gonçalo Inacio
- 14:55 Gygax esalta Manzambi: "Non è rispettato come Akanji, e non è un male"
- 14:40 Russo, CEO Oltre Consulting: "Napoli ideale per l'evento di Zanetti"
- 14:25 De Siervo: "Nazionale, la Serie A farà la sua parte"
- 14:10 Como, in difesa non solo Chalobah e Sanchez: c'è anche Mamadou Sarr
- 14:00 Israeli Hayom si sbilancia: "Khalaili-Inter, è fatta. Tutte le cifre"
- 13:55 L'Inter saluta De Vrij: "Sempre pronto a dare tutto, bellissimo vincere insieme"
- 13:40 Pagliuca: "Nei derby ero carico. Il palo a Pasadena mi salvò la carriera"
- 13:25 Ausilio-Ludi-Giuntoli: cena con intrecci di mercato a Forte dei Marmi
- 13:10 "All'armi, siam interisti!"
- 12:55 Roma, Pinamonti possibile vice Malen: il profilo piace anche alla Lazio
- 12:40 Khalaili, l'Inter tratta con l'USG. Altri due club attendono novità
- 12:25 Il saluto di Dumfries all'Inter: "Non è un addio, ma un arrivederci"
- 12:10 UFFICIALE - Adesso è tutto vero: Dumfries è del Real Madrid. Il saluto dell'Inter
- 11:56 Chalobah al Mondiale, Carragher critica la scelta Tuchel
- 11:41 QS - Il Como irrompe su Chalobah: sprint decisivo e l’Inter rischia un’altra beffa
- 11:27 Caso Bastoni, l'analisi giuridica: ecco qual è il punto chiave
- 11:12 Thuram conforta la Francia e l'Inter: "Sto bene, torno per la prossima gara"
- 10:58 Argentina, Messi: "Mai sottovalutare gli avversari, abbiamo imparato tanto"
- 10:45 Dalla Grecia: Alexiou saluta: il capitano della Primavera va all'AEK Atene
- 10:30 Libero - Khalaili, si continua a trattare. Nonostante l'agente particolare
- 10:15 TS - Chalobah, possibile rilancio Como. Inter avanti per Khalaili
- 10:00 Romano: "Khalaili ha già informato l'USG: vuole l'Inter. Chalobah..."
- 09:45 TS - Pastorello al lavoro sulle uscite: Pavard-Asllani in partenza, De Pieri all'Ascoli
- 09:30 TS - Provedel in arrivo nei prossimi giorni, svelato chi era il piano B
- 09:15 GdS - Sucic, rientro da protagonista: che accoglienza a Zagabria
- 09:00 TS - Milan, già 100 milioni spesi sul mercato. Marotta ancora al palo
- 08:45 CdS - Chalobah, trattativa pià complessa: Como pronto al rilancio
- 08:30 CdS - Khalaili sempre più vicino, con l'Union SG ballano circa 5 milioni
- 08:15 GdS - L'esterno resta la priorità: Khalaili in pole, ma occhio a Ndicka
- 08:00 GdS - Chalobah, niente aste: il difensore aspetta l'Inter, ma occhio al Como
- 01:05 Mbappé dal dischetto, la Francia supera il Paraguay
- 00:00 Quel sorriso. Quel maledetto sorriso
- 23:46 Argentina, il Dibu Martinez: "Abbiamo sofferto, e soffriremo ancora"
- 23:33 Il Napoli studia il colpo a destra: tentativo per Bellanova?
- 23:19 Icardi, futuro ancora in Serie A? La suggestione arriva dall'estero
- 23:05 Inter Women, occhi sull'attaccante beninese Gbedjissi per sostituire Wullaert
- 22:51 Sosa: "Napoli? Inferiore solo all'Inter. E sulle altre big dico che..."
- 22:37 Chalobah, il Como non parteciperà ad aste. Nuova offerta solo in un caso
- 22:23 Hernanes: "Sono stato nel quartiere dei fratelli Esposito e..."
- 22:09 Spinaccé-Mantova, cosa manca per l'ufficialità: due dettagli da limare
- 21:55 Como, Ludi: "Chalobah? Molto forte, ma non c'è trattativa"
- 21:41 Inter, due testa a testa con il Como. Prende quota Davinson Sanchez?
- 21:27 L'ex Inter Salcedo: "Sono svincolato, ma mi sento al top. Sull'Italia..."
- 21:13 Como, pronto il rilancio per Chalobah? Il piano dei lariani. Ma l'Inter c'è
- 21:02 Ounahi e cinismo al top: il Marocco liquida il Canada e vola ai quarti
- 20:42 Mercato a rilento? Tra il Mondiale e il futuro: i tifosi interisti aspettano
- 20:28 Sebastiano Esposito, futuro ancora al Cagliari? L'idea di Pisacane
- 20:13 Stones offerto ancora all'Inter nelle ultime settimane: i dettagli
- 19:56 Francia, Doué: “Esordio Mondiale speciale. Le rotazioni? Siamo tutti importanti”
- 19:42 Il punto sulle mosse nerazzurre tra Khalaili e Chalobah: i dettagli
- 19:28 La Svizzera di Akanji guarda avanti, Zakaria: "Servirà una prova perfetta"
- 19:15 Pisa, Cocchi sempre nel mirino: i dettagli del possibile affondo
- 19:00 Mancini, trattativa ferma con la Roma: l’Inter resta vigile
- 18:45 De Pieri-Ascoli, nelle prossime ore l'ufficialità: la formula dell'operazione