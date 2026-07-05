Il Mondiale disputato da Luka Sucic, concluso con i complimenti di Cristiano Ronaldo dopo la fine della partita contro il Portogallo, fa sorridere e ben sperare per il futuro la Croazia: il dopo Luka Modric è in buone mani. Nelle mani di un ragazzo tanto grintoso in campo quanto silenzioso e tranquillo fuori, che non usa i social network, che mantiene vivo in sé il modo di vivere semplice fatto suo nell'infanzia vissuta in un paesino di 300 anime di nome Kandija, dove aiutava il padre a mungere le mucche nella fattoria di famiglia. Le performance iridate, se non hanno consacrato Sucic, poco ci manca: dopo l'importante prima stagione all'Inter, adesso il 22enne promette di crescere ulteriormente anche nella prossima stagione, per la gioia di Cristian Chivu.

L'Inter ha già chiarito le sue idee

Sucic che si è guadagnato anche i complimenti di un'istituzione del calcio croato come Robert Prosinecki: "Ha talento e non ha paura di assumersi responsabilità. Forse si possono trovare centrocampisti fisicamente più forti, ma alla fine è sempre la qualità a fare la differenza...", le parole riportate oggi da Vecernji List. Un talento al quale, però, cominciano a non essere più insensibili le big d'Europa, come vi avevamo raccontato in esclusiva qualche giorno fa: già si parla di Premier League e Real Madrid sempre più attratti dal croato. Consapevole del talento che ha tra le mani, l'Inter avrebbe fissato un prezzo superiore ai 50 o addirittura 60 milioni di euro, una cifra di gran lunga superiore a quella pagata alla Dinamo Zagabria lo scorso giugno. Questo conferma che il suo potenziale è stato riconosciuto ai massimi livelli e che un trasferimento a cifre stellari in futuro è solo questione di tempo. Anche se i tifosi nerazzurri sperano sia più lontano possibile.