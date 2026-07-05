"Serie A? Un mercato piatto, fermo. Le squadre italiane non hanno risorse. Parlo con vari dirigenti e purtroppo tutti vogliono prima vendere per poi acquistare. E vendere non è mai facile per una serie di motivi". Questa è l'opinione espressa a Tutto Mercato Web dall'agente Giocondo Martorelli, che poi si sofferma sul mancato arrivo di Marco Palestra all'Inter. "La conferma che il Dio Denaro vince sempre davanti a queste dinamiche. Quando una società offre più soldi a tutte le parti c'è poco da fare, la scelta inevitabilmente ricade sulla proposta più vantaggiosa. Molti ragazzi non pensano che un percorso differente potrebbe invece dare dei vantaggi nel futuro. Il mondo è cambiato, chi ha più soldi determina il mercato. E contro le inglesi c'è poco da fare".