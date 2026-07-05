“Non bene, stasera. Non bene per niente. Abbiamo solo Lionel Messi, siamo solo Messi, un dono di Dio. Ma avete visto che gol ha fatto? Leo non è di questo mondo. Meno male che c’è lui”. Fuori dallo stadio di Miami, Carlos Tevez, ex attaccante di Juventus, Boca Juniors e Manchester United, ha espresso così la sua delusione per la prova della Nazionale argentina contro Capo Verde ai microfoni de La Repubblica. El Apache poi si sbilancia anche sul nome del nuovo CT della Nazionale italiana: "Antonio Conte tutta la vita. Soltanto lui può tirarvi fuori da questa situazione. Farebbe già bene al primo anno, lui ha sempre fatto così. Poi bisogna vedere come vanno il secondo e il terzo, ma dovete puntare su di lui a occhi chiusi. È stato il miglior allenatore che ho avuto. Ho anche visto che come direttore tecnico potreste prendere Paolo Maldini. Ecco, in quel ruolo lui è il massimo, basta vedere cosa ha fatto al Milan. L’ho conosciuto di persona, è veramente in gamba. Se riusciste a fare l’accoppiata Conte-Maldini, sareste a posto".