Luigi De Siervo, amministatore delegato della Serie A, ha parlato in occasione dell'evento benefico organizzato da Alessandro Moggi ieri a Forte dei Marmi. Prime parole dedicate all'arrivo di Giovanni Malagò alla guida della FIGC: "Ha grande esperienza ed è iniziato tutto con il piede giusto. In settimana c’è stato un bellissimo Consiglio Federale, con grande partecipazione e collaborazione. Ora è chiamato a fare le prime scelte: mi auguro che quanto pianificato possa vedere la luce al più presto".
Serie A marginalizzata
De Siervo parla poi dei rapporti tra Lega e Federazione, che stanno vivendo una lunga fase precaria: "Le origini di questa fase di appannamento della Nazionale risalgono a vent’anni fa, alla riforma Melandri del 2006. La Serie A in questi anni è stata marginalizzata e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non è un tema di prepotenza, ma di organizzazione del sistema. Da questa nuova collaborazione possono nascere cose positive per tutto il calcio italiano".
Tanta voglia di azzurro
Infine, l'AD di Via Rosellini rinnova l'impegno alla collaborazione per agevolare la Nazionale: "C’è grande voglia e grande bisogno di azzurro. Ci sono generazioni che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale: è una responsabilità che dobbiamo assumerci tutti. Il sistema sta facendo un’analisi profonda e anche la Serie A farà la sua parte. Il calendario è scandito più dalle coppe internazionali che dal campionato ed è sempre più compresso. Non può essere spostato come spesso si racconta. Sugli stage, la Serie A aveva dato una disponibilità di massima, ma oggi tanti giocatori sono all’estero e diventa tutto più complicato. Bisogna fare tesoro degli spazi disponibili e portare i ragazzi nella condizione giusta al momento giusto".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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