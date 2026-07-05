Pochi allenatori, quasi nessuno, hanno segnato gli ultimi dieci anni di calcio come Jurgen Klopp. Ora l'allenatore tedesco, dopo un biennio di stop, è pronto a tornare in panchina. Non con un club, ma con una nazionale, la sua nazionale: la Germania. Dopo gli accostamenti degli ultimi giorni, ora è arrivato "l'here we go" di Fabrizio Romano.

Gli ultimi dettagli, poi Klopp sarà ct della Germania

L'esperienza al Mondiale di Nagelsmann con la Germania è stata decisamene negativa. L'eliminazione ai sedicesimi per mano del Paraguay, poi eliminato dalla Francia a sua volta, e quanto visto in campo hanno spinto la federazione a optare per l'esonero. Anche perché il sostituto pronto è di extra-lusso: Jurgen Klopp è pronto a diventare il ct della Mannschaft.

Dopo i primi dialoghi, si è giunti a un accordo di massima. Da finalizzare, a questo punto, gli ultimi dettagli tra la Federcalcio tedesca e il gruppo Red Bull per l'uscita dal contratto in essere tra Klopp e la multinazionale austriaca. Dal 2024, infatti, l'ex allenatore di Liverpool, Borussia Dortmund e Mainz è Head of Global Soccer per conto di Red Bull. Si tratta degli ultimi paletti burocratici da superare, ma la strada è tracciata e Klopp sarà presto chiamato a far rinascere una squadra che, negli ultimi 10 anni, non ha giocato nemmeno una finale di un Europeo o di un Mondiale.