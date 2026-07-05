Dopo la brutta esperienza al Manchester United, André Onana continuerà a cercare il rilancio in Turchia, nel Trabzonspor. Già in prestito nella scorsa stagione nei bordeaux-celesti, la permanenza a Trebisonda dell'ex portiere nerazzurro proseguirà per altri dodici mesi.

Cifre monstre: Onana sarà tra i primi dieci portieri per ingaggio

Dopo aver lasciato l'Inter nell'estate 2023, direzione Manchester United, Onana non ha decisamente rispettato le aspettative riposte su di lui. I Red Devils lo avevano pagato più di 50 milioni di euro, ma partita dopo partita la fiducia nei confronti del camerunense è venuta meno. Alla fine della stagione 2024/2025 la decisione era stata quella di virare su un nuovo portiere.

Onana ha quindi firmato per il Trabzonspor trasferendosi in prestito nel settembre 2025. Durante l'inverno pareva difficile una sua conferma, ma nella parte finale dell'annata qualcosa è cambiato: il giocatore ha trovato il giusto feeling e ora la decisione delle due parti è stata quella di proseguire insieme. E a Onana, anche e soprattutto economicamente, la cosa fa molto comodo: come ha sottolineato anche Fabrizio Romano, sarà uno dei primi dieci portieri al mondo per stipendio.