Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi e quello dell'Inter Piero Ausilio si sono seduti fianco a fianco a Forte dei Marmi nell'ambito della cena organizzata all'interno dell'evento di Alessandro Moggi a sostegno della Fondazione Meyer ieri sera. Curioso retroscena rivelato da Sport Mediaset che inevitabilmente rimanda a quelli che sono gli intrecci di mercato tra i lariani e i nerazzurri, passati e presenti come quello che riguarda Trevoh Chalobah. Con loro, al tavolo c'era anche Cristiano Giuntoli, DS dell'Atalanta che ha ceduto al Chelsea quel Marco Palestra tanto desiderato dai nerazzurri.