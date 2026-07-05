Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi e quello dell'Inter Piero Ausilio si sono seduti fianco a fianco a Forte dei Marmi nell'ambito della cena organizzata all'interno dell'evento di Alessandro Moggi a sostegno della Fondazione Meyer ieri sera. Curioso retroscena rivelato da Sport Mediaset che inevitabilmente rimanda a quelli che sono gli intrecci di mercato tra i lariani e i nerazzurri, passati e presenti come quello che riguarda Trevoh Chalobah. Con loro, al tavolo c'era anche Cristiano Giuntoli, DS dell'Atalanta che ha ceduto al Chelsea quel Marco Palestra tanto desiderato dai nerazzurri. 

Sezione: Focus / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 13:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.