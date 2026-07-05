In questo momento Anan Khalaili sembra destinato all'Inter, che ha superato il Napoli nonostante i partenopei avessero iniziato a parlare con lui da più tempo. L'investimento per questa operazione dovrebbe essere tra i 25 e i 30 milioni, naturalmente la seconda ipotesi è quella ventilata dall'Union Saint-Gillouse, che vuole ottenere il massimo da questo trasferimento anche perché una percentuale dovrà essere versata al Maccabi Haifa, club da cui ha prelevato il classe 2004, in base agli accordi dell'epoca.

Come fa sapere Sport5, se Khalaili venisse ceduto per 25 milioni di euro, i verdi riceverebbero in totale 2,6 milioni di euro dalla combinazione delle loro percentuali rimanenti e della clausola di solidarietà. Se verrà ceduto per 30 milioni, la cifra sarà di 3,2 milioni di euro. Al momento, non si prevede che venga ceduto per una cifra inferiore. Inoltre il club israeliano Neve Yosef chiederà tra i 63.000 e i 76.000 euro, considerando che Khalaili ha trascorso una stagione lì, nel 2019/20, quando aveva 15 anni.

