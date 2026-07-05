Sfida importante per l'Italia U19 di Bollini, chiamata a battere l'Ucraina per prendersi il primo posto nel girone B dell'Europeo U19, in corso in questi giorni in Galles. Gli Azzurrini potranno contare anche su due giocatori dell'Inter Primavera nella partita che inizierà alle 17 a Bangor, mentre altri due ragazzi del vivaio nerazzurro andranno in panchina.

Le formazioni e i giovani interisti titolari

Bollini sceglie il solito 4-3-3, con due interisti dal primo minuto. Si tratta di Iddrissou, titolare sia contro la Croazia che contro la Serbia, e confermato quindi dal ct, e di Mattia Marello. Questa è una novità: il terzino sinistro che l'Inter ha appena riscattato dall'Udinese era partito dalla panchina nelle prime due gare, con la scelta in quel ruolo che era ricaduta su Cocchi. Questa volta è proprio Cocchi a restare fuori dall'undici scelto da Bollini, così come Mosconi, titolare anche lui nelle due gare disputate negli scorsi giorni. Al suo posto lo juventino Elimoghale. Ecco le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Pessina (Bologna); Nardin (Roma), Natali (B.Leverkusen), Verde (Juventus), Marello (Inter); Wiafe (Modena), Sala (Milan), Mantini (Grasshoppers); Coletta (Benfica), Iddrissou (Inter), Elimoghale (Juventus).

UCRAINA (4-2-3-1): Marchenko; Kododynyak, Sherstiuk, Dihtiar, Malov; Soroka, Plish; Hubenko, Olychenko, Liusin; Bogdanov.