Mentre attendiamo tutti trepidanti buone notizie sul doppio fronte Anan Khalaili e Trevoh Chalobah, rimane sempre pendente sulla testa degli uomini mercato nerazzurri l'ormai proverbiale spada di Damocle delle cessioni. Bene che, in controtendenza rispetto al passato, si pensi a colmare le lacune nell'immediato, ma per le prossime operazioni in entrata bisognerà gioco forza fare spazio sia nel costo squadra sia nello spogliatoio dell'Inter. In questo momento, per esempio, nella rosa figurano nel ben undici centrocampisti. Undici. Troppi, anche se con un po' di buona volontà il reparto verrà ridimensionato nelle modalità giuste. Non va dimenticato che ci sarebbe da provare a inserire anche Curtis Jones, che sarebbe inopportuno abbandonare sul più bello.
Resta il fatto che la dirigenza, a meno di cedere calciatori veramente importanti che hanno parecchio mercato, non ha mai dimostrato grande flessibilità nel vendere quel tipo di profilo che non rientra chiaramente più nei piani ma che non ha nulla per non piacere ad altri. Solitamente nella migliore delle ipotesi si strappa un prestito con diritto di riscatto che altrettanto solitamente dopo un anno non viene esercitato. È il caso di due giocatori da poco rientrati a Milano: Benjamin Pavard, restituito dal Marsiglia e Kristjan Asllani, rientrato alla base dal Besiktas che nonostante l'ingaggio di Vincenzo Italiano come allenatore ha scelto di non confermarlo. Insieme pesano a bilancio per circa 18 milioni di euro, uno spazio significativo considerando l'etichetta di non indispensabili che gli è stata incollata addosso. Sulla carta l'Inter conta di incassare tra i 20 e i 25 milioni per entrambi, non certo un volo pindarico ma è il minimo concepibile considerando il loro valore. Eppure finora non si è percepito neanche uno spiffero che possa far solo immaginare un'eventuale trattativa.
Per questa ragione in viale della Liberazione hanno deciso di giocarsi il jolly Federico Pastorello che si è presentato venerdì nella sede nerazzurra dove è stato investito dell'onere di portare offerte per i due giocatori sopracitati. Il classico incarico di intermediazione che conferma quanto critica possa essere al momento la situazione in uscita. Con il suo abituale sorriso (contenuti multimediali a riprova) l'agente ha incassato evidentemente con piacere la fiducia e probabilmente si sta già muovendo sui mercati che conosce meglio per tastare il polso nella speranza di ricevere feedback di apertura.
In questo contesto ci si chiede ancora una volta come sia possibile che un Pavard e un Asllani a prezzo di saldo non abbiano la fila fuori dalla loro porta. Non sono certo gli ultimi arrivati... Poi ci si guarda intorno e si nota come altri club riescano a piazzare i loro esuberi, meno blasonati, a cifre oneste se non addirittura più alte del rispettivo valore. In tanti anni non si è trovata una motivazione che spieghi come mai l'Inter fatichi a cedere anche giocatori con ingaggio alla portata di chiunque, giovani di belle speranze che hanno persino esperienze in Serie A. In attesa che qualcuno all'università dell'Arkansas trovi una risposta, non resta che appaltare il lavoro ai soliti noti, come Pastorello, affinché sfruttino le loro conoscenze.
Magari alla fine basta sfoderare un sorriso al momento giusto per essere convincenti.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:46 Argentina, il Dibu Martinez: "Abbiamo sofferto, e soffriremo ancora"
- 23:33 Il Napoli studia il colpo a destra: tentativo per Bellanova?
- 23:19 Icardi, futuro ancora in Serie A? La suggestione arriva dall'estero
- 23:05 Inter Women, occhi sull'attaccante beninese Gbedjissi per sostituire Wullaert
- 22:51 Sosa: "Napoli? Inferiore solo all'Inter. E sulle altre big dico che..."
- 22:37 Chalobah, il Como non parteciperà ad aste. Nuova offerta solo in un caso
- 22:23 Hernanes: "Sono stato nel quartiere dei fratelli Esposito e..."
- 22:09 Spinaccé-Mantova, cosa manca per l'ufficialità: due dettagli da limare
- 21:55 Como, Ludi: "Chalobah? Molto forte, ma non c'è trattativa"
- 21:41 Inter, due testa a testa con il Como. Prende quota Davinson Sanchez?
- 21:27 L'ex Inter Salcedo: "Sono svincolato, ma mi sento al top. Sull'Italia..."
- 21:13 Como, pronto il rilancio per Chalobah? Il piano dei lariani. Ma l'Inter c'è
- 21:02 Ounahi e cinismo al top: il Marocco liquida il Canada e vola ai quarti
- 20:42 Mercato a rilento? Tra il Mondiale e il futuro: i tifosi interisti aspettano
- 20:28 Sebastiano Esposito, futuro ancora al Cagliari? L'idea di Pisacane
- 20:13 Stones offerto ancora all'Inter nelle ultime settimane: i dettagli
- 19:56 Francia, Doué: “Esordio Mondiale speciale. Le rotazioni? Siamo tutti importanti”
- 19:42 Il punto sulle mosse nerazzurre tra Khalaili e Chalobah: i dettagli
- 19:28 La Svizzera di Akanji guarda avanti, Zakaria: "Servirà una prova perfetta"
- 19:15 Pisa, Cocchi sempre nel mirino: i dettagli del possibile affondo
- 19:00 Mancini, trattativa ferma con la Roma: l’Inter resta vigile
- 18:45 De Pieri-Ascoli, nelle prossime ore l'ufficialità: la formula dell'operazione
- 18:30 Dal Belgio - Khalaili, l'Union Saint Gilloise non si smuove dalla richiesta
- 18:15 UFFICIALE - Roma Women, Gianpiero Piovani è il nuovo allenatore
- 18:01 Allerta meteo a Philadelphia, forte rischio di ritardi per Francia-Paraguay
- 17:55 Argentina-Capo Verde, il gesto di Tagliafico contro il protocollo IFAB: i motivi
- 17:40 Khalaili nella storia: può diventare il calciatore più costoso di Israele
- 17:25 Milan e Inter Women cambiano volto: tra addii, rinnovi e nuovi arrivi
- 17:11 Zagabria, folla per i calciatori della Croazia: tante foto e autografi per Sucic
- 16:47 Berenbruch, trattativa in stallo: non c'è accordo Inter-Cagliari sulla formula
- 16:33 Sky - Chalobah, il Como prepara il rilancio: nuova offerta per il Chelsea
- 16:20 Panathinakos, De Vrij non era prima scelta: in pole c'era un connazionale
- 16:05 Parte la macchina da soldi Champions. Ma è allarme per il gap competitivo
- 15:50 Francia, anche Tchouaméni salta il Paraguay: pronto Koné
- 15:35 Argentina, Scaloni: "Messi, Lautaro e Alvarez insieme? In futuro magari sì"
- 15:22 Francia-Paraguay si incendia: botta e risposta tra Dugarry e Chilavert
- 15:07 Juan Jesus, addio al Napoli: "Arrivai da finito, vado via da vincitore"
- 14:53 Hamann: "Kimmich dica addio alla Nazionale". Bisseck tra i sostituti
- 14:39 Cruz: "Passano gli anni, ma la cosa più bella è l'affetto dei tifosi"
- 14:24 L'ex compagno di Akanji ridimensiona la Svizzera. Ed è bufera social
- 14:10 Boto: "Palestra al Chelsea? Pensi di fare un grande passo avanti però..."
- 13:55 De Pieri verso l'Ascoli: ora Tomei dovrà fare delle valutazioni tattiche
- 13:41 Trevisani: "Dumfries lascia un vuoto enorme. Giudizio su Khalaili? Aspetto"
- 13:26 GdS - Khalaili cresciuto a pane e calcio. Ecco cosa ha impressionato l'Inter
- 13:12 Mondiali, via agli ottavi: ecco il programma e gli interisti in corsa
- 12:59 Condò: "Non mi stupirebbe un allargamento a 64 squadre nel 2030"
- 12:44 Lautaro in Argentina-Capo Verde: "Tanto impegno, ma è poco incisivo"
- 12:29 Corsera - Conte, Arabia in stand-by per l'Italia. Ma Mancini è favorito
- 12:14 CdS - Khalaili più vicino: sorpasso sul Napoli, via libera di Chivu
- 11:59 Spinaccé verso la Serie B: il Mantova a un passo dal giocatore
- 11:45 Argentina agli ottavi tra le critiche, stampa durissima contro l'Albiceleste
- 11:30 CdS - Pisilli punto fermo. L'Inter ci ha pensato, ma la Roma spara alto
- 11:15 TS - Khalaili, parte il conto alla rovescia. Sarà un affare alla Dumfries?
- 11:00 Roma Femminile, è addio con Rossettini: l'ex Inter Piovani in pole
- 10:45 TS - Solet accantonato, Chalobah è la priorità. E Chivu aspetta altri due colpi
- 10:30 PODCAST - Di Marzio: "Khalaili, Napoli arrivato prima ma non ha chiuso. Inter in pole"
- 10:15 TS - Chalobah, superato il Como: la trattativa ora entra nel vivo
- 10:00 CdS - Chalobah apre a Chivu, assalto Inter: ora va convinto il Chelsea
- 09:45 Euro 2032, entro il 31 luglio fino a dieci dossier alla UEFA
- 09:30 TS - Inter al fianco di Bastoni, il mercato al momento non è considerato
- 09:15 GdS - Scatto bruciante e duttilità: ecco chi è Khalaili, il prescelto di Chivu
- 09:00 CdS - Pastorello, mandato per trovare una nuova squadra a Pavard-Asllani
- 08:45 GdS - Chalobah dice sì all'Inter, adesso si cerca l'intesa con il Chelsea
- 08:30 GdS - L'Inter accelera per Khalaili, l'esterno ha fretta: vuole il nerazzurro
- 08:15 La Colombia vola agli ottavi: basta Arias, Ghana eliminato
- 08:00 NBA Europe, RedBird in pole position su Oaktree: presentata nuova offerta
- 02:40 Capo Verde terrorizza l'Argentina: Romero decisivo nei supplementari
- 00:00 Il rumore dei nemici