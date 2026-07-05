Trevoh Chalobah continua a rappresentare uno dei principali obiettivi dell'Inter per rinforzare la difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale inglese avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento in nerazzurro, tanto da considerare l'Inter la destinazione preferita qualora dovesse lasciare il Chelsea. La trattativa, però, è tutt'altro che semplice. I Blues continuano infatti a valutare il difensore circa 35 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta il principale ostacolo alla chiusura dell'operazione.

L'Inter non ha ancora presentato un'offerta ufficiale e punta a sfruttare la volontà del giocatore per ottenere condizioni economiche più favorevoli, evitando di partecipare a un'asta.

Il Como rilancia, ma valuta anche le alternative

Se l'Inter resta la destinazione preferita da Chalobah, il Como è invece il club che finora si è mosso con maggiore decisione. Secondo la rosea, la società lariana aveva già fatto sapere al Chelsea di essere pronta a investire 25 milioni di euro, bonus compresi, ma la richiesta superiore del club londinese, unita all'inserimento dell'Inter, ha raffreddato la pista.

Il direttore sportivo Carlalberto Ludi, intervenuto nei giorni scorsi a un evento benefico a Forte dei Marmi, ha confermato l'apprezzamento per il difensore inglese, definendolo "un giocatore molto forte". Nonostante questo, il Como non sembra intenzionato a entrare in una corsa al rialzo e ha già iniziato a valutare profili alternativi. Tra questi c'è Davinson Sánchez, reduce dall'accesso agli ottavi di finale del Mondiale con la Colombia, oltre a Jerome Opoku, altro nome seguito dalla dirigenza lariana. Resta nella lista anche Gonçalo Inácio, considerato però un obiettivo molto costoso.