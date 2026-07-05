Dopo la sofferta vittoria contro il Paraguay, Sky Sport ha intercettato Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter ha saltato le ultime due sfide, ma ha assicurato che tornerà a disposizione per la prossima: “Sto bene, sto meglio. Sto recuperando. Se torno alla prossima? Sì, sì”, ha concluso.

I transalpini hanno superato non senza fatica gli ottavi di finale: decisivo un calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé.