L'Inter si prepara ad accogliere Ivan Provedel, il cui arrivo a Milano è previsto nei prossimi giorni. Dopo una trattativa lunga e non priva di ostacoli con la Lazio, il portiere è pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro.

Secondo Tuttosport, Provedel sosterrà a breve le visite mediche e firmerà un contratto triennale da 1,5 milioni di euro a stagione, mentre l'operazione con la Lazio è stata definita sulla base di 3 milioni di euro.

Tzolakis era il piano B dell'Inter

Il quotidiano rivela anche un retroscena di mercato: qualora la trattativa per Provedel fosse saltata, la dirigenza interista era pronta a virare su Konstantinos Tzolakis, estremo difensore greco dell'Olympiacos.

Il classe 2002 era stato individuato come principale alternativa per rinforzare il reparto portieri e rappresentava un profilo gradito per età, prospettive di crescita ed esperienza internazionale.

Alla fine, però, l'Inter è riuscita a trovare l'intesa con la Lazio e salvo sorprese sarà proprio Provedel il vice scelto per completare il reparto a disposizione di Cristian Chivu in vista della nuova stagione.