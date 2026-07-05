Mentre proseguono le trattative per Anan Khalaili e Trevoh Chalobah, l'Inter accelera anche sul mercato in uscita. Secondo Tuttosport, la società ha conferito a Federico Pastorello il mandato di individuare nuovi acquirenti, preferibilmente all'estero, per Benjamin Pavard e Kristjan Asllani.

Entrambi sono destinati a lasciare Milano: il centrocampista albanese è fuori dal progetto tecnico di Cristian Chivu, mentre per Pavard, rientrato dal prestito all'Olympique Marsiglia, non ci sarebbe spazio nella nuova Inter.

De Pieri verso l'Ascoli, Cocchi piace in Serie B

Movimenti anche per i giovani del settore nerazzurro. È ormai definito il trasferimento di Giacomo De Pieri all'Ascoli: l'operazione sarà conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club marchigiano e controriscatto in favore dell'Inter. Per Matteo Cocchi, invece, resta vivo l'interesse di Pisa, Palermo e Catanzaro, tutte società che stanno valutando il profilo del giovane esterno.

Berenbruch-Cagliari, manca ancora l'intesa

Situazione diversa per Thomas Berenbruch. I contatti con il Cagliari proseguono, ma al momento le parti non hanno ancora trovato un accordo sulle modalità del trasferimento.

L'Inter punta a definire diverse operazioni in uscita nelle prossime settimane, così da alleggerire la rosa e creare spazio per i prossimi innesti richiesti da Chivu.