L'Inter accelera sul mercato con l'obiettivo di consegnare a Cristian Chivu una rosa sempre più completa già in vista del raduno estivo. Dopo gli arrivi di Aleksandar Stankovic e Ivan Provedel, la dirigenza nerazzurra punta a chiudere almeno un'altra operazione prima dell'inizio della preparazione.

I due nomi in cima alla lista restano quelli di Anan Khalaili e Trevoh Chalobah. Negli ultimi giorni il club ha intensificato i contatti con gli entourage di entrambi i calciatori, ricevendo la piena disponibilità a vestire la maglia nerazzurra.

Khalaili in pole: accordo vicino con l'Union

L'operazione più avanzata è quella che porta all'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Dopo il rallentamento del Napoli, costretto a concentrarsi sulle cessioni prima di poter investire sul mercato, l'Inter ha effettuato il sorpasso e ora tratta direttamente con il club belga. Con il giocatore è già stata raggiunta un'intesa di massima per un contratto quinquennale da circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Resta da trovare l'accordo definitivo tra le società. L'Inter è pronta a mettere sul tavolo un'offerta vicina ai 25 milioni di euro complessivi, mentre l'Union Saint-Gilloise continua a chiedere circa 30 milioni, anche perché dovrà riconoscere il 15% della futura cessione al Maccabi Haifa, club da cui acquistò il giocatore nel 2024. La sensazione è che le parti possano trovare un punto d'incontro nei prossimi giorni, con un piccolo rilancio da parte dell'Inter favorito anche dall'ingaggio contenuto che percepirà il classe 2004.