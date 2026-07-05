Nell'exploit di Anan Khalaili, che salvo imprevisti dell'ultima ora si appresta a lasciare il Saint-Gilloise per diventare un nuovo calciatore dell'Inter, c'è molto del suo. Anzi, il sito israeliano Ice quasi definisce questa la sua proverbiale 'Gioconda': parliamo di Yaakov Shahar, proprietario del Maccabi Haifa, club da dove l'esterno classe 2004 ha preso il volo per il Belgio dopo essere stato pagato 7,5 milioni di euro. Con l'accordo tra gialloblu e nerazzurri, il Maccabi incasserà anche una percentuale della somma per l'acquisto, arrivando quindi a mettere a bilancio quasi 11 milioni complessivi.

Il successo finanziario di Shahar è ulteriormente rafforzato se si considera l'efficienza economica. Khalaili, cresciuto nel settore giovanile dei Verdi, è riuscito a giocare solo una stagione completa nella prima squadra prima di trasferirsi in Europa, e ha già generato un enorme patrimonio di decine di milioni per il club di Haifa.