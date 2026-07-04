L'Argentina di Lautaro Martinez ha passato il turno battendo Capo Verde al termine dei supplementari. E nel post-partita è intervenuto ai microfoni di TycSports il portiere Emiliano Dibu Martinez: "Noi siamo difensori e pensiamo a cosa possiamo fare meglio, questo ci aiuterà da qui in avanti. Quante partite abbiamo sofferto in Qatar? Arabia, Messico, Australia, Olanda e Francia alla fine. Bisogna saper soffrire". "Oggi (ieri, ndr) abbiamo sofferto ed è la prima volta in questo Mondiale, sappiamo che soffriremo ancora. Abbiamo l'esperienza che insegna che bisogna saper soffrire".