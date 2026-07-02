Intervistato da Vivo Azzurro TV, Alberto Bollini ha ripensato al debutto felice all'Europeo di categoria della Nazionale italiana Under 19, capace, di battere 2-0 i pari età della Serbia con i gol di Mattia Liberali e Jamal Iddrissou, attaccante dell'Inter: "La vittoria ci ha dato grande entusiasmo perché è stata una gara complicata contro un avversario forte. I ragazzi non giocavano da due mesi e hanno saputo superare le difficoltà del ritmo partita. Domani ci aspetta una sfida molto insidiosa contro una Croazia che nella fase élite (Gruppo 3, ndr) ha eliminato la Francia, oltre ad aver perso un’unica partita su 13 in stagione: quella di due giorni fa contro l’Ucraina (Croazia-Ucraina 1-3, ndr). Sarà una partita da affrontare con la massima attenzione”.