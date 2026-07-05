Si chiamerà 'Una Serata di Stelle per PUPI' il grande evento che il prossimo 26 settembre celebrerà a Napoli i 25 anni della Fondazione PUPI, ente del terzo settore creato nel 2001 su volontà dell’ex leggenda e attuale vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e di sua moglie Paula, con l’obiettivo di lavorare nel paradigma della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il grande evento – che si terrà nel capoluogo campano alla presenza di grandi ospiti e leggende dello sport e dello spettacolo – porta la firma di Oltre Consulting, una realtà che affianca aziende e organizzazioni interessate a sviluppare progetti nel mondo dello sport, offrendo consulenza strategica e supporto operativo. Per raccontare l'evento e la sua genesi, Calcio e Finanza ha ascoltato la CEO di Oltre Consulting Maria Cristina Russo: "L'idea nasce dalla volontà di celebrare i 25 anni della Fondazione P.U.P.I. attraverso un evento che fosse molto più di una semplice iniziativa di beneficenza. Fin dall’inizio abbiamo immaginato una serata capace di coinvolgere il pubblico, creando un momento di condivisione attraverso sport, musica, spettacolo e solidarietà".
Zanetti portabandiera di valori oltre lo sport
Aggiunge la Russo: "Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026 rappresentava il luogo ideale per raccontare questi valori. Come Oltre Consulting abbiamo ideato e curato il progetto a 360 gradi: dal concept alla produzione, dal coinvolgimento delle istituzioni alla costruzione delle partnership, dal ticketing alla definizione del palinsesto e degli ospiti. L’obiettivo, oltre alla raccolta fondi, è dimostrare che un evento benefico può generare un impatto sociale misurabile: un terzo del ricavato della biglietteria andrà ad associazioni del territorio napoletano, selezionate insieme alla Fondazione Cannavaro Ferrara e al Comune di Napoli. Campioni come Javier rappresentano valori riconosciuti ben oltre il risultato sportivo. Nel suo caso, l’impegno sociale non nasce oggi: è un percorso costruito in venticinque anni di attività della Fondazione P.U.P.I., fatto di progetti concreti e risultati tangibili. Quando un campione mette la propria reputazione al servizio di una causa autentica, riesce a coinvolgere persone, aziende e istituzioni in modo naturale. Non è soltanto un testimonial, ma un punto di riferimento credibile capace di ispirare fiducia e generare partecipazione".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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