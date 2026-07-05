Intervistato da Luca Balbinetti 'Il Critico Calcistico' per il Corriere dello Sport, l'ex attaccante di Roma e Inter Marco Delvecchio ha raccontato il suo ricordo di Dennis Bergkamp, col quale ha condiviso l'esperienza in nerazzurro. Annunciato tra grandi fanfare, il neerlandese ha deluso ampiamente le aspettative rendendosi decisivo solo poche volte nei suoi due anni interisti. Ma cosa gli è mancato? Delvecchio offre la sua opinione: "Secondo me il carattere, perché era uno che soffriva le pressioni e le contestazioni o se sentiva rumoreggiare San Siro. In allenamento faceva gol incredibili, che non capivo come facesse. Poi arrivava la domenica ed era spaesato, non ha fatto quasi niente. Poi all'Arsenal ha fatto quello che ha fatto, però all'Inter non è mai riuscito a esprimersi".