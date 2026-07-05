Nella sua analisi per il quotidiano 20 Minuten, l'ex nazionale svizzero Daniel Gygax ha messo in evidenza l'ottimo Mondiale condotto sin qui da Johan Manzambi, sottolineando come il giovane stia vivendo un torneo capace di cambiare la sua carriera. "Ci sono giocatori che partecipano e altri che stanno cambiando la loro vita. Manzambi appartiene chiaramente alla seconda categoria. È un vantaggio per tutta la Nazionale. Porta in campo qualcosa di non facile da pianificare, non facile da calcolare e certamente non facile da contrastare. Con lui, hai sempre la sensazione: 'Ora giocherà la palla'. E invece non lo fa. Oppure fa un'altra mossa. O si lancia in una direzione inaspettata. Come nella vittoria per 1-0 contro l'Algeria. Giocatori come lui rendono una squadra più imprevedibile. E questo, in un Mondiale, vale oro".

Appello a Yakin: "Dia più spazio a Manzambi"

Secondo Gygax, Manzambi usufruisce ancora dell'effetto sorpresa tra gli avversari: "Per molti giocatori stranieri, probabilmente è ancora solo un altro giocatore del Friburgo. Il rispetto per Granit Xhaka o Manuel Akanji è certamente ancora maggiore. Ma onestamente, non è affatto un male. Lasciamo che lo sottovalutino un po'. Anche se è improbabile che accada in una partita degli ottavi di finale dei Mondiali. Spero solo che Murat Yakin continui a dargli molto spazio in campo, così che possa continuare a fare le sue solite prodezze".