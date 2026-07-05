L'Inter entra in una settimana decisiva per il proprio mercato. Secondo Tuttosport, i riflettori restano puntati su Trevoh Chalobah e Anan Khalaili, due obiettivi individuati dalla dirigenza per rinforzare difesa e fascia destra.

Chalobah, il Como rilancia ma l'Inter resta in corsa

La corsa al centrale del Chelsea è destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il Como sarebbe pronto a presentare una nuova offerta da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta dei Blues, che continuano a valutare il difensore circa 40 milioni. L'Inter dovrà decidere se rispondere con una proposta dello stesso livello o superiore per evitare di perdere terreno. A favorire i nerazzurri resta però la volontà del giocatore, che continua a spingere per il trasferimento a Milano. Qualora la trattativa dovesse complicarsi, la dirigenza mantiene vive anche alcune alternative, con Davinson Sánchez che nelle ultime ore avrebbe guadagnato posizioni tra i profili seguiti.

Khalaili sempre più vicino

Sul fronte Anan Khalaili, invece, cresce l'ottimismo. La prima proposta dell'Inter, vicina ai 20 milioni di euro, è stata respinta dall'Union Saint-Gilloise, che continua a chiedere 30 milioni, anche per effetto del 15% sulla futura rivendita da corrispondere al Maccabi Haifa. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, i contatti proseguono con fiducia. L'Inter ha già raggiunto un accordo totale con il giocatore per un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione e punta a chiudere l'operazione con un'offerta complessiva da 25 milioni più bonus.

Se il trasferimento dovesse concretizzarsi a queste cifre, Khalaili diventerebbe il calciatore israeliano più costoso di sempre, mentre una parte del contributo di solidarietà FIFA andrebbe al Neve Yosef, il club in cui il laterale ha mosso i primi passi nel calcio giovanile all'età di 15 anni.