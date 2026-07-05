Dopo 8 anni in nerazzurro, Stefan De Vrij ha lasciato negli scorsi gioni l'Inter per trasferirsi al Panathinaikos. Arrivato dalla Lazio nel 2018, a Milano l'olandese ha vinto tre Scudetti, tre Supercoppe e tre Coppe Italia, oltre ad essere nominato miglior difensore della Serie A dopo la stagione 2019/2020.

Il saluto dell'Inter a De Vrij

Giustamente, visto il tanto tempo insieme e i traguardi raggiunti, l'Inter ha salutato De Vrij con un lungo e sentito messaggio, che inizia così: "'Mi hanno chiamato per fare un muro'. Sono passati otto anni da quando Stefan De Vrij ha pronunciato questa frase, la sua prima da giocatore dell’Inter. Una promessa al mondo nerazzurro, un’affermazione di sicurezza. Un muro elegante e solido, resistente a ogni tipo di intemperie, un muro alla base dei successi costruiti dall’Inter nelle otto stagioni in cui Stefan De Vrij ha indossato la maglia nerazzurra. Ci siamo fidati di Stefan De Vrij, gli abbiamo affidato le chiavi del cantiere difensivo. Lui si è messo lì, mattone dopo mattone, stagione dopo stagione: solido, costante, imperturbabile. Elegante palla al piede, chirurgico nell’impostazione, imperioso negli stacchi di testa, potente negli uno contro uno".

Il club ha poi elogiato anche la grande professionalità del difensore centrale olandese: "All'Inter ha dimostrato impeccabile professionalità, con la sua estrema dedizione, con l’attenzione al centro della difesa a tre che è stata la costante delle sue stagioni nerazzurre. Una leadership che lo ha portato a indossare la fascia di capitano sia in campionato che in Champions League, una costanza mai venuta meno, anche nei momenti difficili, nelle sconfitte o nell’affrontare qualche problema fisico: Stefan è sempre stato pronto a dare il massimo".

Infine, l'Inter ha chiuso il comunicato tornando proprio alla promessa iniziale di De Vrij; "Ci è riuscito, Stefan, ha mantenuto la sua promessa: otto anni di legame con i colori nerazzurri, otto stagioni di lealtà, d’amore, di successi. Partita dopo partita, mattone dopo mattone, il muro è stato completato alla perfezione. Una colonna portante della storia recente, capace di trasmettere un senso di sicurezza già solo con l’annuncio: 'Con il numero 6, Stefan De Vrij!'. Grazie, Stefan: è stato bellissimo vincere insieme!"