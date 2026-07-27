Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di fare un passo indietro. i due ex dirigenti del Milan hanno deciso di abbandonare gli incarichi di direttore tecnico e consigliere della Nazionale italiana. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il progetto federale potrebbe prevedere ancora l'impiego del ruolo di direttore tecnico. Sul piano del commissario tecnico, secondo l'emittente, Mancini e Conte sono in prima fila.