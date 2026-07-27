Sarà una lunga notte per Giovanni Malagò, presidente della Federazione calcistica italiana. La ricerca, come evidenzia Sky Sport, prevede un direttore tecnico e un ct che possa raccogliere la breve eredità di Silvio Baldini e ripartire con il ciclo azzurro sin dal mese di settembre. E' stata una giornata lunga nelle stanze federali, tra le parole di Abodi sulla vicenda Pirlo, la risposta di Malagò e le dimissioni di Leonardo e Maldini. Qualche piccola frecciata tra Malagò e Abodi. Ma adesso servirà prendere una decisione. E anche in fretta: "Domani ci saranno novità", ha detto oggi Malagò.