La Kings World Cup Clubs 2026 si tiene in Italia dal 26 luglio al 1° agosto. La tappa odierna era prevista a Milano e le telecamere di DAZN hanno pizzicato la presenza del portiere dell'Inter, Josep Martinez. Questa mattina, Claudio Marchisio, aveva parlato così della competizione al Corriere della Sera: "E' una grande opportunità per l’Italia tutta. Le interazioni social sono alle stelle, il pubblico ha risposto presente, ospiteremo influencer e grandi campioni: è naturale che avvenga a Milano, la città che corre più veloce di tutte".