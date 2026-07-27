"Abbiamo appreso dalla TV delle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell'aria. Maldini aveva scelto Andrea Pirlo, che però non sarà il CT. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo". È questo il commento di Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, all'uscita dalla sede della FIGC, alla notizia delle dimissioni di Paolo Maldini da DT della Nazionale e di Leonardo dal ruolo di advisor. Poi sul possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale ammette: "Non abbiamo fatto nomi"..