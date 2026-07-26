La Lazio del nuovo allenatore Gennaro Gattuso ha riaperto i contatti con la Fiorentina per Marco Brescianini e il prodotto del vivaio dell'Inter Giovanni Fabbian. Lo riporta il quotidiano Il Messaggero: i due centrocampisti erano già stati seguiti a gennaio dai biancocelesti, ma il cambio di sistema di gioco, con Gattuso orientato sul 4-2-3-1, li ha riportati al centro delle strategie di mercato. La Fiorentina, dopo aver riscattato entrambi, sarebbe disposta a lasciarne partire uno. I primi contatti tra i club sono già stati avviati e la Lazio valuta la formula migliore per chiudere l’operazione.