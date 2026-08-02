Doppia gioia per Enoch Owusu. Dopo essersi lasciato alle spalle una prima stagione complicata oltre confine, l'ala ex Inter ha trovato i primi due gol in Super League svizzera. Passato al San Gallo nel febbraio 2025, prima in prestito e poi a titolo definitivo, Owusu ha trovato oggi la doppietta decisiva in Vaduz-San Gallo, gara valida per la seconda giornata del campionato elvetico. Entrato in campo al 72' con la sua squadra sotto 2-1, dopo pochi secondi ha siglato il gol del pari, prima di decidere la partita all'87'. Giornata positiva quindi per il prodotto del settore giovanile dell'Inter.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 22:41
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.