Doppia gioia per Enoch Owusu. Dopo essersi lasciato alle spalle una prima stagione complicata oltre confine, l'ala ex Inter ha trovato i primi due gol in Super League svizzera. Passato al San Gallo nel febbraio 2025, prima in prestito e poi a titolo definitivo, Owusu ha trovato oggi la doppietta decisiva in Vaduz-San Gallo, gara valida per la seconda giornata del campionato elvetico. Entrato in campo al 72' con la sua squadra sotto 2-1, dopo pochi secondi ha siglato il gol del pari, prima di decidere la partita all'87'. Giornata positiva quindi per il prodotto del settore giovanile dell'Inter.

️️️ OWUSU DREHT DAS SPIEL!!! #FCVFCSG pic.twitter.com/cRb6djhor8 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) August 2, 2026