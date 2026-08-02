Sebastiano Esposito e il Cagliari sono sempre più distanti. Secondo quanto riferisce Sportitalia il punto di rottura è stato il seguente: il calciatore aveva fatto una richiesta di ingaggio legittima di 1.700.000-1.800.000 alla stagione e gliene hanno proposti 1,2. La situazione si è inasprita. Il Cagliari chiede 20 milioni cash. Va ricordato che l'Inter è spettatrice interessata, vista e considerata l'esistenza della percentuale sulla rivendita del 40%. Vi sarebbero già molteplici squadre pronte a fiutare il possibile affare: prossimi giorni decisivi.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 22:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione