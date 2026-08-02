Sebastiano Esposito e il Cagliari sono sempre più distanti. Secondo quanto riferisce Sportitalia il punto di rottura è stato il seguente: il calciatore aveva fatto una richiesta di ingaggio legittima di 1.700.000-1.800.000 alla stagione e gliene hanno proposti 1,2. La situazione si è inasprita. Il Cagliari chiede 20 milioni cash. Va ricordato che l'Inter è spettatrice interessata, vista e considerata l'esistenza della percentuale sulla rivendita del 40%. Vi sarebbero già molteplici squadre pronte a fiutare il possibile affare: prossimi giorni decisivi.