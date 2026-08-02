Nel giro di poche ore, potrebbe essersi definitivamente spezzato il filo che legava i destini del Cagliari e di Sebastiano Esposito. A coronamento della querelle creatasi nella giornata di ieri a seguito dell'ammutinamento del classe 2002 dal ritiro cagliaritano a Ponte di Legno (Brescia), la società avrebbe deciso di fare marcia indietro e di silurare il diretto interessato. A questo proposito, vi sarebbero già molteplici squadre pronte a fiutare il possibile affare.

Atalanta in pole per Esposito e Inter che osserva

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la principale candidata a raccogliere il cartellino di Sebastiano Esposito sarebbe l'Atalanta, la quale già in passato aveva tentato di intavolare una trattativa inserendovi il prestito di Daniel Maldini. I bergamaschi, tuttavia, non sarebbero gli unici ad aver manifestato interesse per l'ex Inter, visto e considerato che anche il Como starebbe effettuando delle riflessioni in merito. Parlando di cifre, il Corriere dello Sport evidenzia come gli isolani vorrebbero cercare di incassare una cifra non inferiore ai 15 milioni di euro. Va ricordato che l'Inter è spettatrice interessata, vista e considerata l'esistenza della percentuale sulla rivendita del 40%.