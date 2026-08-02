Aumentano sempre di più le possibilità di vedere Romelu Lukaku lontano da Napoli nella prossima stagione. Già nelle scorse settimane l'agente dell'ex Inter Federico Pastorello aveva escluso la possibilità di vedere il belga ancora in azzurro come riserva di Hojlund. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Sacha Tavolieri sul proprio profilo X, su di lui ora ci sarebbe l'Atlanta United.

La squadra di MLS, primo campionato statunitense, avrebbe aperto il dialogo con il calciatore e il suo entourage per valutare il trasferimento dall'altra parte dell'Atlantico. Lukaku avrebbe aperto a questa possibilità, con l'operazione che, pur essendo ancora in fase embrionale, potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore.