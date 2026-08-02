Cesare Prandelli si interroga sui problemi del calcio italiano e lo fa partendo da analisi profonde e sistemiche. Di seguito le sue parole rilasciate anche ai colleghi di Tuttomercatoweb: "Il calcio italiano ha bisogno di molto ottimismo. È in un momento in cui bisogna capire se mettere al centro del progetto la tecnica e il bambino che cresce. Se lo fa, studiando con Lega e FIGC un programma, saremo felici e contenti. Altrimenti, se queste due istituzioni non riusciranno a mettersi d'accordo su nulla, si avranno difficoltà. Tra qualche settimana vorrei vedere un programma federale, col confronto con Lega e ministro Abodi, affinché si facciano cose precise. A Coverciano si insegna tecnica o no? Per me fino a 14 anni non si deve fare tattica".