Il segno zodiacale del Leone evidentemente porta bene ai colori dell'Inter. Ci ha scherzato su Marco Materazzi, il quale ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto ritraente lui e altri storici eroi del Triplete che, come lui, sono nati sotto il segno del Leone. Trattasi di Javier Zanetti (nato il 10 agosto), Ivan Cordoba (nato l'11 agosto), Mario Balotelli e Paolo Orlandoni (nati entrambi il 12 agosto), Esteban Cambiasso (nato il 18 agosto), Maicon (nato il 26 luglio) e Goran Pandev (nato il 27 luglio). Il buon Matrix, invece, compie gli anni il 19 agosto.

Materazzi e la celebrazione del segno del Leone