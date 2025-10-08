Nel corso di un'intervista rilasciata a Mecarriera, il centrocampista della Nazionale albanese Amir Abrashi elogia le potenzialità del suo connazionale Kristjan Asllani ritenendo che in futuro possa diventare un calciatore importante: "Ora è al Torino. Ho giocato molte partite con lui. Mi sono anche allenato con lui. Ha qualcosa di speciale perché non si fa prendere dai pensieri. A volte è un bene, a volte no. Ma per lui è un bene, perché sa giocare la sua partita".

Abrashi aggiunge: "Meglio un giocatore che gioca con la testa o con il cuore? Io sono un giocatore che gioca con il cuore. Devo dire cuore, ma ci vuole anche la testa. Ho imparato molto da lui in seguito. All'inizio giocavo solo con il cuore. Ma gli allenatori mi chiamavano e mi dicevano: 'Amir, gioca un po' di più con la testa'. Ma la prima cosa è avere un cuore per il calcio, questo è molto importante",