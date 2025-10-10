Parlando dal palco dell'Auditorium Santa Cristina di Trento nell'ambito del Festival dello Sport, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ripercorre la sua carriera da calciatore rivelando aneddoti e sensazioni. Partendo da quell'ormai famigerato anno 2005-2006, culminato con lo scandalo Calciopoli e lo Scudetto revocato alla sua Juventus: "Ma io lo sento mio, sul campo siamo stati i migliori e quindi vale".

Quell'estate, però, Vieira seguì Zlatan Ibrahimovic nel passaggio dai bianconeri all'Inter: "Mi è dispiaciuto restare solo un anno alla Juve ma dopo la retrocessione in B è arrivata la proposta dell’Inter e ho deciso di accettarla. E mi sono divertito. Anche se con José Mourinho ho discusso qualche volta, perché motivava le mie esclusioni sostenendo che gli altri andavano più forte. Non fu semplice da digerire sul momento, ma ora che sono dall’altra parte posso ammettere che aveva ragione…”.