Diventato subito un elemento importante per l'Hellas Verona, Roberto Gagliardini, ex centrocampista di Atalanta, Inter e Monza, si racconta alla Gazzetta dello Sport rivelando quali sono stati gli sportivi che ha scelto come propri modelli di riferimento: "Oltre al Papu Gomez, ho rubacchiato un po’ da tutti. Ho avuto la fortuna di stare a contatto con tanti campioni, ognuno con le proprie sfaccettature. Se devo fare due nomi dico Samir Handanovic, capitano dell’Inter, grande carisma, e Jannik Sinner, esempio e idolo. Con le qualità umane e la cultura del lavoro è arrivato a fare qualcosa di straordinario. Non seguivo molto il tennis, da quando c’è lui sono un super esperto".