Mauro Icardi ancora al centro del progetto tecnico del Galatasaray. Parola del presidente Dursun Özbek che ha voluto dfendere l'ex capitano dell'Inter e fare chiarezza sul suo futuro.

"Icardi è un giocatore importantissimo per il Galatasaray, non solo per i gol che segna ma per l’energia che porta nello spogliatoio - le sue parole -. È molto legato al club, ama la maglia e sente un forte affetto per i tifosi. Siamo al suo fianco dal punto di vista morale e umano, gli trasmettiamo forza e fiducia ogni giorno. Il suo rinnovo non è attualmente sul tavolo, parleremo di futuro quando sarà il momento. Non c’è alcun motivo per dubitare del suo impegno. Icardi continuerà con noi e sono certo che tornerà presto a infiammare lo stadio con i suoi gol".