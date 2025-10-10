Ha suscitato qualche apprensione il problema capitato nel corso della gara contro l'Atletico Madrid a Leonardo Bovo, tra i più positivi dell'Inter nel match di Bengasi prima di dover abbandonare il campo per un infortunio dovuto a uno scontro di gioco con Conor Gallagher. Stando a quanto riportato da LacasadiC.com, però, l'infortunio non è assolutamente grave: gli accertamenti hanno infatti evidenziato solo una leggera distorsione alla caviglia per il ragazzo del 2005, che dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Vecchi già per la prossima gara di Serie C, ovvero il derby con l'Alcione.