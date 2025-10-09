Serata scoppiettante per l'ex Inter, Marko Arnautovic che nel match appena concluso valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il San Marino ha segnato la bellezza di quattro gol. Un numero di gol che equivale il numero di reti sottoscritto lo scorso anno in Serie A con la maglia nerazzurra e che permette all'attaccante classe '89 di superare il leggendario Toni Polster, fermo a 44.

Con il poker personale calato oggi nel 10-0 totale inflitto al San Marino, l'ex nerazzurro ha messo a segno 45 gol ufficiali totali. Un record che l'austriaco commenta brevemente così a fine partita: "È stato divertente misurarmi con Toni. Ora vorrei andare a bere qualcosa con lui".

