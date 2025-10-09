Serata scoppiettante per l'ex Inter, Marko Arnautovic che nel match appena concluso valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il San Marino ha segnato la bellezza di quattro gol. Un numero di gol che equivale il numero di reti sottoscritto lo scorso anno in Serie A con la maglia nerazzurra e che permette all'attaccante classe '89 di superare il leggendario Toni Polster, fermo a 44.
Con il poker personale calato oggi nel 10-0 totale inflitto al San Marino, l'ex nerazzurro ha messo a segno 45 gol ufficiali totali. Un record che l'austriaco commenta brevemente così a fine partita: "È stato divertente misurarmi con Toni. Ora vorrei andare a bere qualcosa con lui".
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 09 ottobre 2025 alle 23:03
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Ex nerazzurri
Etienne Eto'o: "Ci sono alcune piccole cose in cui somiglio a mio padre. Ma voglio fare la mia carriera"
Sky Sports DE - Julio Cesar consiglia Brazao al Bayern. Intanto, diversi club europei sono sulle sue tracce
Le memorie cool di Djorkaeff: "Ero nella prima generazione di calciatori glamourizzati. Scelsi la MLS perché..."
Almeyda (all. Siviglia), discorso virale contro il Barcellona: "Palle e cuore, non possono batterci"
Altre notizie
Giovedì 09 ott
- 23:16 Lucarelli: "Pio Esposito? La forza è quella di mettere questi calciatori nelle condizioni migliori"
- 23:03 Arnautovic, poker per la storia a San Marino: ora è lui il principe dei bomber dell'Austria
- 22:49 InterNazionali - Zielinski fa gol con la Polonia, Dumfries assist per il 4-0 contro Malta. Solo 0-0 per la Croazia di Sucic
- 22:34 Mondiali in inverno, arriva l'apertura della FIFA: "Ci riflettiamo, in Qatar esperimento riuscito"
- 22:20 Etienne Eto'o: "Ci sono alcune piccole cose in cui somiglio a mio padre. Ma voglio fare la mia carriera"
- 22:06 Sabato: "L'Inter si è ripresa. Dimarco-Inzaghi? Meglio un confronto faccia a faccia"
- 21:52 Linus: "Se fossi Sala straccerei il contratto per il nuovo stadio e terrei San Siro. Mia moglie da architetto però..."
- 21:38 Dovbyk: "Il rigore sbagliato contro il Lille primo mio momento spiacevole. Mi pento di non aver tirato il terzo"
- 21:24 fcinSpinaccè, impatto sorprendente con il professionismo. L'Inter ha già in mente il percorso per lui
- 21:10 La UEFA replica ad A22 Sports Management: "Nessun piano per modificare la Champions League"
- 20:56 Martina Calvo, la Niña Maravilla del padel, svela: "Ho giocato con l’Osasuna e in Italia tifo Inter"
- 20:40 Nazionale italiana, Tonali: "Gattuso ci ha ridato coraggio. Futuro in Italia? Non chiudo la porta"
- 20:26 Italia U21, Baldini: "Domani dovrò lasciare cinque ragazzi in tribuna e mi pesa molto"
- 20:12 Galante: "Chivu mi sta piacendo, bravo a entrare nella testa dei giocatori. Pio Esposito ha la testa giusta"
- 19:56 Polonia, alle 20.45 il test amichevole con la Nuova Zelanda: Piotr Zielinski in campo da capitano
- 19:42 Rep. Ceca-Croazia, Sucic titolare nello spareggio per il 1° posto. Paesi Bassi, Dumfries dal 1' e De Vrij in panca con Malta
- 19:28 Argentina-Venezuela, Lautaro titolare con Julian Alvarez. Chance per Nico Paz nel tridente d'attacco di Scaloni?
- 19:14 Dimarco: "Nuno Mendes e Theo fortissimi, mi piace osservarli per un motivo. Non giudico un terzino in base al 'piede'"
- 19:00 Rivivi la diretta! BONNY e PIO, dietro la THULA ora c'è VITA: FOCUS sull'ATTACCO. Domani INTER-ATLETICO: le ULTIME
- 18:49 Turchia, Calhanoglu pronto a entrare nel club dei giocatori con 100 presenze: in Bulgaria la prima occasione
- 18:35 Nel 2026 arriva 'Inter The Opus', un tributo senza precedenti alla storia del club nerazzurro
- 18:21 AIC, Calcagno: "Riflessioni di Rabiot legittime, non andrebbero messe in relazione con i suoi guadagni"
- 18:07 Nuovo format Champions League, A22 Sports conferma le trattative con la UEFA. Ma non c'è un accordo
- 17:53 Al-Khelaifi: "Il calcio è passione, amore: qui per costruire ponti, non conflitti"
- 17:39 La smentita di Cannavaro: "Fake news sull'ingaggio, in Uzbekistan progetto serio"
- 17:24 Cristante: "Con la Roma non siamo accreditati per lo Scudetto, ma lavoriamo per colmare il gap"
- 17:10 Corea del Sud-Brasile, prove di 4-2-4 per Ancelotti: Douglas Santos a sinistra, Carlos Augusto dalla panchina
- 16:55 Serie A, Pulisic MVP di settembre: battuti Dimarco e altri quattro candidati
- 16:40 Iddrissou: "Thuram tra i miei modelli, mi piacerebbe far parte dell'Inter U23. Mondiale? Ho chiesto scusa per l'espulsione"
- 16:26 Skriniar: "Fenerbahce prima scelta da subito. L'esonero di Mourinho? Neanche lui se lo aspettava"
- 16:12 fcinDimarco, avvio super: in Serie A nessuno come lui. E procedono i dialoghi per il rinnovo: i dettagli
- 15:58 Inter-Atletico Madrid, l'amichevole di Reconstruction Cup sarà visibile in TV: ecco dove seguirla
- 15:44 Read e l'ammirazione per Dumfries: "Un esempio". Poi scherza: "In futuro dovrà preoccuparsi del suo posto in Nazionale"
- 15:30 Nesta: "L'Inter sparì dopo il 5 maggio. Non volevo andare al Milan, poi vinsi la Champions"
- 15:16 Infantino: "Nuovi stadi in Italia, a Milano è stata presa una decisione importante. Bisogna andare tutti quanti a casa se..."
- 15:02 Serie A, svelato il gol del mese di settembre: vince il tiro da fuori di Adzic che ha deciso Juve-Inter 4-3
- 14:49 EFC, Marotta a Sky: "Abbiamo accolto con entusiasmo il ritorno nell'associazione di un grande club come il Barcellona"
- 14:34 Caso plusvalenze, il legale di De Laurentiis: "Frasi decontestualizzate. Caso Osimhen diverso da Manolas"
- 14:20 Gravina alla presentazione del 'Nuovo Museo del Calcio': "La memoria non è nostalgia, ma responsabilità"
- 14:06 Dimarco alla Rai: "Dobbiamo vincerle tutte e farci trovare pronti. Gattuso trasmette senso di appartenenza"
- 13:52 SM - Lautaro ad Appiano con 24 ore di ritardo, ma all'Olimpico vuole esserci. Domani occasione per Diouf e LH
- 13:38 Infantino: "Italia-Israele? Ora c'è un cessate il fuoco, di cui tutti dovrebbero essere felici"
- 13:24 A. Stankovic rivela: "Ho rifiutato la Nazionale italiana, ho sentito Dimarco. Seguo sempre l'Inter"
- 13:10 Di Gennaro: “L'Inter ha l’organico più forte del campionato. Pio presente e futuro, Bonny attaccante completo”
- 12:56 EFC, Marotta eletto nell'Executive Board: "L'Inter ha un ruolo rilevante, rappresentarla in questo contesto è un onore"
- 12:42 Evani: "Squadre Under 23 funzionali alla crescita? Io vedo altri tipi di giocatori"
- 12:28 Bookies - La Cremonese toglie ogni dubbio: è quello dell'Inter il miglior attacco. Seguono Napoli e Juve
- 12:14 L'Union Saint-Gilloise perde l'allenatore: Pocognoli sostituirà Hutter al Monaco
- 12:00 LAUTARO-ARGENTINA, si poteva GESTIRE diversamente? Gli INGIOCABILI, INZAGHI e CHIVU: parla MIKI
- 11:45 Caprile: "Fa piacere sentirsi accostati a top club. Nazionale? Un sogno"
- 11:30 GdS - Champions, la Uefa a caccia di più ricavi. Ma il divario tra i top club e gli altri...
- 11:16 CdS - Inter, tesoretto da 20-25 mln: dove investire a gennaio? Chissà che alla fine...
- 11:02 Diouf: "Basilea, Ligue 1, Olimpiadi: ecco il mio percorso. E quando ho segnato alla Fiorentina..."
- 10:48 GdS - Napoli, doppia tegola: Lobotka salta l'Inter, Politano spera di no
- 10:34 De Zerbi: "Inter forse ancora la più forte in Italia. A Luis Henrique ogni tanto dicevo che giocava in ciabatte perché..."
- 10:20 Corsera - Champions, niente nuovo format: Uefa e Efc riaffidano i diritti a Uc3, respinta A22
- 10:06 Collovati: "L'Inter fa dalle 10 alle 15 conclusioni a partita, è la vera minaccia per il Napoli"
- 09:52 Damiani: "Nuovi acquisti in A cresceranno, ma non vedo nessun Lautaro. Luis Henrique? Non so a chi possa prendere il posto"
- 09:38 TS - Chivu, cambio di filosofia: la formazione, il divieto di bestemmie e le sostituzioni
- 09:24 TS - Caprile, ottimi feedback per l'Inter. Ma le scelte del portiere dimostrano che...
- 09:10 CdS - Luis Henrique e Diouf: tocca a voi! Resta la sensazione che per entrambi...
- 08:56 GdS - Stipendi: l'Inter resta al top, ma continua la "dieta". Il Napoli fa un salto: +41 milioni in un anno. Milan, Juve e Roma...
- 08:42 Ambrosini: "Milan da scudetto? L'Inter ha ripreso a camminare forte e il mercato del Napoli..."
- 08:28 GdS - Argentina-Porto Rico cambia sede: un problema in più per Lautaro e l'Inter
- 08:14 Mkhitaryan: "Chivu diverso da Inzaghi, bravo a farci voltare pagina. Su Sucic, Bonny, Esposito e gli "ingiocabili"..."
- 08:00 Inter Women, Detruyer: "Quest'anno siamo più forti. Fiorentina? Abbiamo qualcosa da farci perdonare"
- 00:35 Lotta Scudetto, Marino: "Napoli favorito, ma l'Inter e altre tre squadre possono lottare fino in fondo"
- 00:00 L'Inter di Chivu ingrana, è iniziata la demonizzazione di Inzaghi: serve fare un passo indietro come Dumfries
Mercoledì 08 ott