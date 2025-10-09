Intervistato in esclusiva da Sport.sk, Milan Skriniar ha spiegato di non essersi pentito della scelta di trasferirsi al Fenerbahce, club dal quale è stato comprato a titolo definitivo la scorsa estate: "Quando sono arrivato lì a gennaio in prestito, mi sono sentito benissimo fin dal primo momento - ha raccontato l'ex difensore dell'Inter -. Abbiamo un rapporto fantastico con i tifosi, quindi quando si è discusso del trasferimento in estate, la mia prima scelta è stata il Fener. Sono felice lì, gioco regolarmente e credo che le cose continueranno così".

In seguito, Skrinka ha spiegato come ha preso la decisione del club di esonerare, a sorpresa, José Mourinho: "È stata una notizia inaspettata, arrivata dopo la partita dei play-off di Champions League, quando siamo stati eliminati dal Benfica. Ci è dispiaciuto perché eravamo a un passo dal palcoscenico principale, una competizione che il Fenerbahce non gioca da molti anni. Siamo rimasti delusi e credo che l'allenatore stesso non si aspettasse l'esonero. Ci sono stati momenti extra-calcistici così sconvolgenti che sono andati oltre la squadra e i giocatori. Ma la società ha preso quella decisione, che abbiamo accettato. Abbiamo un nuovo allenatore (Domenico Tedesco, ndr), che è eccellente".