Fabio Cannavaro ha voluto smentire con decisione le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul suo ingaggio come commissario tecnico dell’Uzbekistan. L’ex difensore campione del mondo 2006, oggi all’esordio sulla panchina uzbeka in amichevole contro il Kuwait, ha chiarito la reale entità del suo contratto, prendendo posizione contro quella che definisce una vera e propria fake news.

“Da neo commissario tecnico dell'Uzbekistan non posso nascondere il mio disappunto per la notizia, subito rilanciata globalmente, secondo la quale avrei firmato un contratto da 4 milioni di euro netti l’anno – ha dichiarato Cannavaro all’ANSA –. Si tratta di una cifra inesatta, in realtà inferiore alla metà”.

Il Pallone d’Oro 2006 ha poi sottolineato la pericolosità della disinformazione: “Mi sarei aspettato un controllo più attento delle fonti. Le fake news creano un cortocircuito incontrollabile, dannoso per chi legge e per chi ne è oggetto. Stavolta è successo a me e ho potuto misurare quanto sia complicato arginare tutto questo, vista la velocità del web”.

Infine, Cannavaro ha ribadito le vere motivazioni della sua scelta: “La verità è una sola: ho accettato con entusiasmo la proposta di allenare l’Uzbekistan, con l’obiettivo del Mondiale 2026 e di valorizzare i giovani talenti di un calcio in crescita. Ho firmato fino al 2027, con opzione di rinnovo biennale. È un progetto di lungo termine che va oltre l’aspetto economico”.