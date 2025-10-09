Fresco di trasferimento al Mirandés, dove è approdato quest'estate in prestito dal Rayo Vallecano, Etienne Eto'o, figlio della leggenda dell'Inter Samuel, è stato intervistato da AS, dove ha parlato anche del padre e di cosa significhi portare un cognome tanto importante.

Essere figlio di una leggenda come Samuel Eto'o è una pressione aggiunta?

"Nel mio caso lo prendo con molta calma. Alla fine mio padre è quello che è. Per me è una persona in più, come quello che ha un padre muratore che ammira anche lui, che porta avanti la sua famiglia. Ammiro mio padre per quello che è. Non lo sento come qualcosa di diverso da qualsiasi altro genitore".

Samuel aveva velocità e una grande definizione per segnare. In che cosa assomiglia Etienne a suo padre?

"Ho le mie caratteristiche, ma è vero che ho sempre visto mio padre fin da bambino in televisione e nei video. In modo inconscio finisci sempre per copiare ciò che vedi. Ci sono piccole cose in cui si possono vedere somiglianze, ma io voglio fare la mia carriera. Voglio essere Etienne e spero di poter avere una grande carriera".